Zmiany w emeryturach w 2022 roku. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu czeka nas reforma podatkowa, w ramach której kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30 tys. zł, a ponadto od podatku nie będzie można odliczyć składki zdrowotnej. Wszystko to przełoży się na wysokość emerytur w 2022 roku. W wielu przypadkach emeryci i renciści będą mogli liczyć na wzrost świadczenia z ZUS. O ile? Kto zyska najbardziej, a kto straci? W galerii przedstawiamy wyliczenia przyszłorocznych emerytur z uwzględnieniem reformy Polskiego Ładu. Uwzględnione zostały stawki brutto i netto oraz kwota wzrostu lub obniżki emerytury w stosunku do 2021 roku. Sprawdź wyliczenia!