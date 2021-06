Zaginęła czternastolatka z Krążkowa koło Sławy. Rodzina i policja proszą o pomoc

Niebawem ruszy trzecia edycja akcji Parkingi Tysiąc Plus w Zielonej Górze. Do końca czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje

Zielonogórski magistrat przygotowuje się do trzeciej edycji akcji "Parkingi Tysiąc Plus", której celem jest budowa nowych miejsc parkingowych w mieście. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje lokalizacji takich punktów do końca czerwca. Jak to zrobić?