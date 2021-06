Zaginięcie dziecka. Ten filmik działa na wyobraźnię! ,,Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o zagrożeniach. Zanim dojdzie do tragedii"

Zaginięcie dziecka

Za kilkanaście dni kolejny rok szkolny przejdzie do historii. Do historii przechodzi także kolejna fala pandemii, która od ponad roku ograniczała wszystkim optymalne funkcjonowanie. To oznacza, że z dużo większym pragnieniem, entuzjazmem i zapałem podejdziemy do wypoczynku. W tym porywie nie możemy zapominać o zagrożeniach, na które narażone są nasze dzieci.

Dlatego lubuscy policjanci z profilaktyki i spotkań z najmłodszymi nie rezygnowali nawet podczas walki z koronawirusem. Z tym że spotkania te przeprowadzane były on-line. Teraz kontynuowane są w sposób bezpośredni.

- Nie można po prostu rezygnować z obszaru, który jest tak istotny z punktu widzenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ale sojusznikiem policjantów i nauczycieli powinni być przede wszystkim rodzicie. To od ich codziennych rozmów ze swoimi pociechami zależy to jaką wiedzą i świadomością będą dysponowali, kiedy rodziców przy nich nie będzie. I kiedy przyjdzie zmierzyć się z faktycznym, realnym zagrożeniem. Wówczas nie ma miejsca na błędy, na kalkulacje. Od tego jak w tym konkretnym momencie zachowają się nasze dzieci zależy ich zdrowie i życie - tłumaczy podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.