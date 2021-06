Zakład produkcji mebli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu! Pracuje w nim ok. 200 skazanych! Cz. III

Zakład Karny w Krzywańcu

Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Krzywańcu została otwarta 2 czerwca 2016 roku. Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Przywięziennych Zakładów Pracy, Budżetu Państwa – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu oraz ze środków własnych kontrahenta planującego prowadzenie działalności na terenie hali stolarsko-tapicerskiej.

Powierzchnia terenu zajętego przez zakład produkcyjny to około 1,5 hektara, zaś powierzchnia użytkowa samej hali to prawie 7.700 metrów kwadratowych. Koszty budowy wynosiły ok. 10 mln zł.

W zakładzie mebli tapicerowanych pracuje ok. 200 osób. W pierwszej kolejności do pracy są kierowani skazani ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, zajęciami komorniczymi, itp. Część wypracowanych pieniędzy jest też przeznaczana na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, dzięki czemu sam skazani pracują na realizacje kolejnych takich przedsięwzięć.

Hala wewnątrz wygląda tak, jak każdy inny zakład produkcyjny. Zaskakują bardzo nowoczesne maszyny, w tym obrabiarki sterowane numerycznie. Skazani, którzy potrafią je obsługiwać, są cenionymi pracownikami na rynku pracy.