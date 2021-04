ZAKRĘCENI W LEWO: Ponoć nie było kopniaka. „Nie wiem, czy się znam na żużlu"

Kapryśna pogoda daje się we znaki żużlowcom. W ostatni weekend odwołano wszystkie zawody ligowe, ale już w poniedziałek udało się rozegrać mecz na ekstraligowym zapleczu, w którym Polonia Bydgoszcz złoiła skórę „Jaskółkom” z Tarnowa. Być może rozmiar zwycięstwa (54:35) miejscowych byłyby nieco niższy, gdyby nie kontrowersyjna sytuacja z 13. wyścigu, w którym as gości Rohan Tungate został ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką. Kopnął rywala z premedytacją, czy jego noga przypadkiem znalazła się na motocyklu przeciwnika? W internecie rozgorzała dyskusja na temat faulu Australijczyka. Na pierwszy rzut oka sytuacja wydawała się oczywista – Tungate ostro zaatakował Andreasa Lyagera, za chwilę jeszcze kopniakiem odepchnął Duńczyka, a ten wbił się w dmuchane bandy. Sędzia uznał, że to był chamski faul i ukarał winnego czerwoną kartką. Żużlowi eksperci, w tym zawodnicy, oglądali te same powtórki wypadku, co arbiter, ale wielu z nich ma zdecydowanie inne zdanie niż sędzia.

- Ja z tą kartką się nie zgadzam. Żółta owszem – napisał na Twitterze Kacper Gomólski, zawodnik ROW-u Rybnik. – Też uważam, że bez kartki. No, ale nie wiem, czy się znam na żużlu - odpowiedział mu Patryk Dudek, lider Falubazu Zielona Góra. W kolejnym wpisie „Gomóła” wyjaśnił: - Z tego co ja widziałem, to hak wpadł w przednie koło, dlatego podbiło mu nogę i wyglądało to, jak kopnięcie. Ale tak, jak Patryk napisał, chyba nie znam się na żużlu.

Grand Prix. Organizator bez planu awaryjnego?

Przenieśmy się na światowe tory, na których póki co, nic się nie dzieje. W najbliższą sobotę miał wystartować cykl Grand Prix. Turniej we włoskim Terenzano został już jednak dawno odwołany. W ostatnim czasie organizatorzy rywalizacji o tytuł mistrza świata „nakarmili” nas serią kolejnych złych wiadomości. Co kilka dni dowiadujemy się o następnych odwołanych turniejach. Najpierw było o tym, że w tym sezonie nie będzie zawodów w Teterow i Cardiff, a ostatnie wieści są takie, że nie możemy też liczyć na to, że pierwszy w tym roku turniej odbędzie się 5 czerwca w Pradze. Owszem, Grand Prix Czech ma dojść do skutku, i to w formie dwudniowej, ale dopiero 16 i 17 lipca. Poinformowano też o tym, że planowane na 19 czerwca zawody (miejsce nie było ustalone) odbędą się w późniejszym terminie.