Zamek w Krośnie Odrzańskim przed remontem. Jak wyglądał? Jeszcze stał spichlerz

Najpiękniejsza willa w Gorzowie ma sufit jak z bajki. Jakie piękne wnętrza! Ciekawe, jak będzie po remoncie!

Zapraszamy Was na spacer do willi Pauckscha w Gorzowie, czyli do dawnego Grodzkiego Domu Kultury. „Pałacyk” jest w rękach prywatnych i przechodzi remont. My przypominamy, jak piękne są jego wnętrza.