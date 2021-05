Zamiast kosiarek są... owce. Zwierzęta znów pojawiły się na Gorzowskich Murawach

Owce były tam już wcześniej

Obecność owiec na Gorzowskich Murawach to żadna nowość. Zwierzęta były tam wypasane już w ubiegłym roku. Do rezerwatu wróciły po latach, bo wcześniej pojawiały się w nim już między innymi w 2010 i 2011 roku. Teraz znów można je tam spotkać.

Przed nimi bardzo dużo pracy

Zwierzęta mają do wykonania konkretną pracę. Ich zadaniem będzie wykoszenie jak największego obszaru gorzowskiego rezerwatu. A mowa tu o kilkudziesięciu hektarach! Ale dla owiec taka praca to czysta przyjemność, bo przez kilka najbliższych miesięcy będą miały swój ulubiony pokarm. I to pod dostatkiem. Co więcej - za swoją pracę nie wezmą ani grosza!