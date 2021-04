Zamiast wycinki, adopcja. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze w parę minut znalazł dom dla rośliny. Czy takie akcje będą częściej?

To m.in. radny Paweł Zalewski był zaangażowany w tę inicjatywę. - Akcja adopcji krzewu została przeprowadzona na moją prośbę, po Waszych sugestiach oraz po ustaleniach z miejskim ogrodnikiem i ZGK - pisał radny. - Tego rodzaju akcje mają być kontynuowane w przyszłości zawsze, gdy będzie to możliwe, w przypadku względnie młodych i witalnych, zdrowych roślin. A więc jest to kolejna, pozytywna, "zielona" strategia , którą udaje się wdrożyć w naszym mieście.

- Nie może zostać w dotychczasowym miejscu - tłumaczył ZGK. - Pomyśleliśmy więc, że może ktoś zechce go przygarnąć do swojego ogródka. Krzak oczywiście wykopiemy i przywieziemy we wskazane miejsce.

- Tam, gdzie się to nadaje, jest możliwe, gdzie żywotność jest jeszcze optymistyczna i widać, że taki pomysł może zadziałać, to takie próby będziemy podejmować - mówi K. Sikora. - Wciąż korzystamy z podpowiedzi przyrodników, ogrodnika miejskiego. I to jest właśnie efekt podpowiedzi pani Kochańskiej. A przecież to może jeszcze komuś posłużyć. Będziemy sięgać po tego typu rozwiązania, tam, gdzie to możliwe.