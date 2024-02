Zapiski księżnej z długiej podróży! W Żaganiu świętowano imieniny księżnej Doroty i książkę jej autorstwa! Małgorzata Trzcionkowska

Żagań, Zatonie i Otyń - trzy samorządy postanowiły wydać niezwykłą książkę, "Wspomnienia z podróży 1852-1853", autorstwa księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Została ona zaprezentowana podczas imienin księżnej, organizowanych co roku przez Towarzystwo Przyjaciół Żagania wspólnie z pałacem i biblioteką. To również okazja do świętowania imienin pań, które mają na imię Dorota.