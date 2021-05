Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Zarobki w wojsku. Ile zarabiają żołnierze? Zarobki w zależności od stopnia w wojsku

Czy praca w wojsku się opłaca? Dla wielu jest to powołanie, ale nie ma co ukrywać, że bycie żołnierzem to również stabilna praca i duże możliwości awansu. Wiele osób wstępuje do armii m. in. z tych właśnie powodów. Jak kształtują się zarobki w Wojsku Polskim w zależności od stopnia? Na jakie dodatki mogą liczyć żołnierze? Sprawdzamy!



Obecnie obowiązujące stawki pensji żołnierza w Wojsku Polskim reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 31 marca 2020 r. To właśnie ten dokument określa, ile zarabiają żołnierze na poszczególnych stopniach kariery. Trzeba jednak pamiętać, że na wysokość zarobków w wojsku wpływ ma nie tylko stopnień. Żołnierze otrzymują bowiem szereg dodatków:

- za długoletnią służbę,

- służbowe,

- kompensacyjny,

- motywacyjny

- świadczenie mieszkaniowe.



To wszystko sprawia, że praca w wojsku dla wielu osób może być bardzo atrakcyjna. Sprawdzamy, jak kształtują się zarobki w wojsku. Konkretne stawki w zależności od stopnia znajdziesz na kolejnych zdjęciach w galerii >>>



