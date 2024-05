Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielone j Górze ma nowego dyrektora. Został nim Marcin Ogorzałek

Lubuska racja stanu przezwycięży konflikty i dogryzki? Jaki będzie nowy sejmik?

Jedni w siódmym roku małżeństwa wieszczą koniec szczęśliwego pożycia. Inni dopatrują się właśnie w siódemce szczęścia. W co by nie wierzyć, to warto posłuchać...