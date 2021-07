Zastal Enea BC Zielona Góra wzmacnia się przed sezonem 2021/2022. Do klubu wraca Jarosław Zyskowski. Podpisał dwuletni kontrakt

Zastal ma nowego koszykarza. To 27-letni Serb

"Zyzio" legitymował się wtedy średnimi: 15,7 punktu (58 proc. skuteczności rzutów za dwa, 46,8 za trzy i 88,2 wolnych), 3,5 zbiórki i 1,5 asysty na mecz.

W maju 2020 roku Jarosław Zyskowski przeniósł się z Zastalu do niemieckiego zespołu SC Rasta Vechta, a stamtąd dwa miesiące później do hiszpańskiej ekipy RETAbet Bilbao Basket. Po roku z okładem wraca do Zielonej Góry. Przypomnijmy, że "Zyzio" głosami dziennikarzy został wybrany MVP sezonu 2019/2020. Teraz związał się z Zastalem dwuletnim kontraktem.

Obejrzyj wideo: Podziękowania dla Zastalu w Zielonej Górze