Zastal wygrał z Keilą po słabiutkim meczu w meczu Ligi Północnoeuropejskiej

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Keila Coolbet 95:91

Zielonogórzanie zaczęli dobrze. Po „trójce” Pawła Kikowskiego i dwóch „oczkach” Michała Kołodzieja Zastal prowadził 5:0. W 5 minucie gospodarze prowadzili jeszcze 11:4, ale od tego momentu do głosu zaczęli dochodzić goście. Nie tylko doprowadzili do wyrównania, ale wyszli nawet na prowadzenie. Po pierwszej kwarcie było bowiem 21:19 dla Keili. Druga kwarta rozpoczęła się źle dla graczy z Estonii. Jeden z liderów Kristen Kasamets odpuścił parkiet za drugi niesportowy faul To jednak nie podcięło skrzydeł przyjezdnym, którzy utrzymywali minimalne prowadzenie, głównie za sprawą dynamicznego Kevina Johnsona (35:29 w 18 min.). Amerykanin był pierwszoplanową postacią w swojej drużynie i momentami praktycznie w pojedynkę rywalizował z zastalowcami. Do przerwy zespół Keili Coolbert prowadził minimalnie 41:38. Gospodarze razili nieskutecznością (tylko 30 procent), trafiając zaledwie dwa razy za trzy punkty.