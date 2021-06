Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Zatonie 50 i 100 lat temu. Nie poznacie tego miejsca. Ależ się zmieniło! Te 35 zdjęć trzeba zobaczyć!

Pałac w Zatoniu został zbudowany pod koniec XVII wieku przez Baltazara von Unruha, marszałka szlachty zielonogórskiej. Warto jednak podkreślić, że to właśnie za czasów księżnej Doroty został gruntownie przebudowany. Sam jednak kształt budowli od XVII wieku pozostał niezmienny.



Dziś spacerując w obrębie zatońskiego zespołu pałacowo-parkowego naszym oczom ukazują się ruiny. Niestety tylko tyle pozostało ze zniszczonego w 1945 roku kompleksu. Gdy jednak zamkniemy oczy, możemy wyobrazić sobie jak pałac i park wyglądały za czasów swojej świetności. Aby dodatkowo ułatwić wam zadanie, zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie absolutnie unikalne fotografie pałacu i parku sprzed 50 i 100 lat. To absolutne unikaty! Na zdjęciach znajdziecie nie tylko kompleks pałacowy, ale również jego właścicieli. Ta sama wystawa fotograficzna czeka na gości także również w Zatoniu. ZOBACZCIE ZDJĘCIA >>>



Przypomnijmy, że w październiku 2020 roku odbyło się wielkie otwarcie parku w Zielonej Górze Zatoniu. Obecnie jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nie tylko przez Zielonogórzan:

W Zatoniu, jak w bajce! Tutaj możesz przyjechać w każdej chwili i naprawdę odpoczniesz!



