Zawodnicy Klubu Karate NIDAN Zielona Góra ciężko pracowali, by pokazać się z jak najlepszej strony. Udało się

W turnieju wystartowało niemal tysiąc zawodników z 51 klubów. - Była to najważniejsza impreza sportowa w Polsce w tym roku, do której kluby z całego kraju skrupulatnie się przygotowywały. Również zawodnicy naszego klubu ciężko trenowali i wzięli udział w szeregu imprez sprawdzających swoje umiejętności, po to, by w Warszawie pokazać się z jak najlepszej strony. Udało się – powiedział Anatol Kałasznikow, rzecznik KK NIDAN Zielona Góra.