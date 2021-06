Zawodnicy Klubu Karate NIDAN Zielona Góra długo przebijali się do strefy medalowej. Znów im się udało

W związku z tak dużą frekwencją i bardzo silną obsadą, by dotrzeć do strefy medalowej trzeba było stoczyć nawet kilkanaście walk w kumite. - Zawodnicy naszego klubu stanęli na wysokości zadania – powiedział Anatol Kałasznikow, rzecznik KK NIDAN. – Zdobyliśmy dziewięć medali, trzy srebrne, jeden srebrny i pięć brązowych. Ponadto ośmiu zawodników otarło się o brązowy medal, zabrakło im trochę szczęścia. Na szczególne gratulacje zasłużył 13-letni Igor Karski, który w kumite stoczyły ciężkie walki. Jedna przegrana na początku turnieju pozwoliła mu za pomocą tzw. brazylijskiego systemu drabinek walczyć dalej. Zdobył cenny brązowy medal. Wielkie gratulacje dla złotych medalistów, którzy bardzo dobrze rokują. Martyna Trubiłowicz, Michał Warzecha i Konrad Kałasznikow w kata nie mieli sobie równych. Wszystkim zawodnikom składamy wielkie gratulacje. Podziękowania należą się naszemu trenerowi Mirosławowi Kuciarskiemu za wysoki poziom przygotowania zawodników. W przygotowaniu do startów pomagali również instruktorzy Julia Stengert, Łukasz Słowik i Mateusz Siadaczka. Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych zawodników, ich obecność jest nieoceniona.