Zawodnicy Startu wrócili do Gorzowa z workiem medali z paralekkoatletycznych mistrzostw Europy

W sumie Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał piętnaście razy na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka, a biało-czerwoni zdobyli do tego dwadzieścia srebrnych oraz czternaście brązowych krążków. W klasyfikacji medalowej dało im to trzecią lokatę – za Rosją i Ukrainą. Swoją cegiełkę do tego sukcesu dorzucili też nasi lekkoatleci.

- To była najważniejsza nasza impreza w pierwszej części sezonu. Pokazaliśmy, jako gorzowski Start, że nadal jesteśmy dużą częścią kadry narodowej. Zdobyliśmy szesnaście medali na czterdzieści dziewięć, więc to jest duży dorobek. Ale najważniejsze są wyniki, a te były uzyskane na poziomach rekordów życiowych – mówił trener gorzowian Zbigniew Lewkowicz, który zarazem jest selekcjonerem kadry Polski. – Generalnie mistrzostwa Europy zawsze nam wychodzą. Sukces jakościowy mógł być lepszy, bo trochę zabrakło kilku zawodnikom albo do brązowych medali, albo do złotych. Ale pod względem wynikowym, to liczyliśmy, że możemy wypaść nieźle. Zawodnicy byli głodni startów, więc to przełożyło się na bardzo dobre rezultaty. I za tym poszły medale.