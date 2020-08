Zbierzmy pieniądze na leczenie Bati. Niech dalej cieszy się życiem. Los nie był dla niej łaskawy

Trzeba było z terapii zrezygnować

Podczas pobytu w schronisku ze stresu zaczęła wygryzać sobie ogon, przez co trzeba było go coraz bardziej skracać, aż została bez ogona… Przeszła skomplikowaną operację kolan. Od dłuższego czasu cierpi też z powodu chorych stawów (co jest dość typowe dla psów w typie owczarka niemieckiego).

Obecnie ma przepukliny w kręgosłupie, co powoduje dodatkowy problem z przednimi i tylnymi łapami. Do niedawna pomagało jej regularne ostrzykiwanie stawów i kręgosłupa kwasem hialuronowym na przemian z osoczem bogatopłytkowym. Niestety na skutek problemów z nerkami, trzeba było z tej terapii zrezygnować.