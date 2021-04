Zbójcerze istnieli. I nie byli zabawnymi ciapami

Niewiele komplementów może sprawić taką frajdę facetowi, jak określenie go mianem „rycerskiego”. To przecież bohaterstwo, elegancja, męstwo, odwaga i wspaniałomyślność w jednym. Zgodnie ze średniowiecznym zbiorem zasad etycznych, moralnych i zawodowych, którymi kierowali się rycerze, najważniejsze było oddanie swojemu władcy, chrześcijańskie miłosierdzie (zwłaszcza odnoszące się do słabszych, wdów, sierot) oraz zasady walki równego z równym.

Ideał sięgał bruku

Tyle ideały. Czy naprawdę rycerze byli takimi postaciami bez skazy? Najpierw odwiedźmy Otyń i Konotop. Najbardziej znaną rodziną łupieżców działających na terenie ziemi lubuskiej byli bodajże Zabeltitzowie, czyli przedstawiciele rodu von Zabeltitz władający właśnie tymi zamkami. Imienna wzmianka o właścicielu Konotopu pochodzi z 1451 - wspomniany jest Sigismund von Zabeltitz. Rycerze ci trudnili się rozbojem, co miało być głównym źródłem konfliktu z księciem Janem II Żagańskim, zwanym Złym lub Szalonym. Dwóch braci Zabeltitzów, Krzysztofa i Brunona, książę pojmał bez walki. Po Kaspra przebywającego w Otyniu książę wybrał się z 200 konnymi i pojmał go na miejscowym zamku. W tym samym czasie oblegany zamek w Konotopie poddał się. W obu siedzibach ludzie księcia znaleźli dowody rozboju prowadzonego przez braci na terenach ówczesnego księstwa głogowskiego. Kasper i Bruno von Zabeltitz zostali ścięci, natomiast Krzysztof umarł śmiercią głodową osadzony w zamkowej wieży. Czy rzeczywiście byli rozbójnikami? Jak chce inna wersja wydarzeń, władca miał apetyt na ich majątek i niespecjalnie interesowały go źródła jego pochodzenia...