Zdaliśmy egzamin z organizacji zajęć w trybie zdalnym

Dziś koniec roku szkolnego i uczniowie odbierają świadectwa. Był to jednak szczególny rok. Odetchnęła już pani po tym trudnym czasie?

Kolejny raz mieliśmy wyjątkowy rok szkolny. Uczniowie od października do końca maja musieli pracować zdalnie lub hybrydowo, więc nie ma co ukrywać, że był to bardzo trudny czas. Od nauczycieli, uczniów i rodziców wymagał on mobilizacji i zorganizowania nowych metod i technik pracy. Uważam, że zdaliśmy ten egzamin i mimo problemów udało się przeprowadzić zajęcia z korzyścią dla uczniów. Dziękuję też rodzicom za cierpliwość, współpracę i poświęcony czas.

Często słyszy się pytania, że powrót do szkół w czerwcu był niepotrzebny, a dzieci mogły pozostać do końca w domu…

Zawsze powtarzałam, że miejsce ucznia jest w szkole. Mimo tego, że staraliśmy się pracować w systemie zdalnym, to nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem w szkole. Od początku byłam ogromną zwolenniczką powrotu uczniów do szkoły. Wiem też, że podobne zdanie mają na ten temat nauczyciele i dyrektorzy szkół. Dobrze się stało, że powrót do szkół następował powoli, etapami, poszczególnymi klasami. Wiemy, że uczniowie potrzebowali też kontaktu ze swoimi rówieśnikami, bo szkoła to nie tylko nauka, ale też rozwijanie znajomości i przyjaźni. Tego naszym uczniom bardzo brakowało. Na przykład klasy pierwsze były w szkole bardzo krótko i uczniowie nie zdążyli się nawet ze sobą poznać. Poza tym dzięki powrotowi do nauki stacjonarnej w czerwcu była jeszcze możliwość poprawy stopni, z czego wiele osób skorzystało.