Zderzenie dwóch samochodów na ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą. Jedna osoba trafiła do szpitala

Ta sytuacja miała miejsce w piątek, 7 maja, przy ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą. Po godzinie 13 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną zderzyły się dwa samochody: volkswagen i volvo.



O zderzeniu poinformowali nas Czytelnicy. Na miejscu pracowały służby, była policja, straż pożarna i pogotowie. – Zderzyły się dwa samochody osobowe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – mówi Bartłomiej Mądry, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.



W wyniku zderzenia jedna osoba została zabrana do szpitala. – To kobieta, pasażerka z samochodu volvo. Trwają badania. Dopiero gdy zostaną zakończone, okaże się, czy kobieta odniosła poważne obrażenia i czy to zdarzenie będzie traktowane jako wypadek – mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.



Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców mógł wjechać na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.



Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Drzewickiej, Sosnowej i Rzemieślniczej





