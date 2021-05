Zdziwisz się, gdy przeczytasz, jakie zadania zgłosili mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Zielonej Góry

Komisja zweryfikowała zgłoszone przez mieszkańców zadania

Co sprawdzano? Między innymi to, czy działka, na której miałaby być zrealizowana inwestycja, należy do miasta czy do Skarbu Państwa alb osoby prywatnej. Czy zdanie będzie można wykonać - bo pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ważne było także to, czy zadanie będzie można wykonać do końca roku, czyli w ciągu pół roku. Bo w czerwcu poznamy, które zadania zostaną zrealizowane.

Jeśli ktoś z wnioskodawców nie zgadza się z oceną komisji, może się odwołać. Na wnioskach są komentarze i wskazane rzeczy, które uniemożliwiają wykonanie zadania. Wnioskodawca będzie mógł też zrezygnować np. części zadania, które stanowi przeszkodę.