Zespół piłkarzy ręcznych Uniwersytetu Zielonogórskiego awansował do finału Akademickich Mistrzostw Polski

W hali Uniwersytetu Zielonogórskiego rozegrano dziesięć meczów z udziałem pięciu drużyn, oprócz gospodarzy do rywalizacji stanęły ekipy Akademii Kaliskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Poznańskiej.

Turniej zakończył się triumfem zespołu z Kalisza, który wygrał wszystkie swoje mecze. Do pojedynku o turniejowe zwycięstwo doszło w ostatnim pojedynku imprezy, w którym do rywalizacji z kaliszanami stanęła ekipa z Zielonej Góry. Gospodarze przegrali 24:30, ale dzięki trzem wygranym już wcześniej zagwarantowali sobie awans do finału. Zielonogórzanie o medal Akademickich Mistrzostw Polski powalczą w Katowicach. Turniej rozpocznie się 10 czerwca.