Zielona Góra. A to niespodzianka! Na schodach pojawiły się napisy. Zobacz, co to była za akcja

„POEZJA NA SCHODACH” to kontynuacja autorskiego projektu "SŁOWA W OBRAZIE MIAST", który zwyciężył w konkursie „#zaSZTUKAj". Został on dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Wcześniej projekt był realizowany w Szprotawie, a teraz jest kontynuowany w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Autorem tej instalacji wizualno – poetyckiej jest Grzegorz Żegleń - poeta, nauczyciel i dziennikarz. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie poezji w przestrzeni miasta. Pokazanie, że może wykraczać ona poza granicę kartki czy też książki.

Poezja na schodach, czyli szczeble literackiego nieba

- Schody to nie tylko najpraktyczniejszy wynalazek ludzkości, ale to również najpiękniejszy - według mnie - pomnik poezji …to szczeble do literackiego nieba - mówi Grzegorz Żegleń. - Podmiotem lirycznym tego utworu stały się schody, które w sposób metaforyczny przyrównane zostały do książki i czynności z nią związanych. Biblioteka jako świątynia słów oraz poetyckie stopnie prowadzące do niej stały się jednocześnie jej tłem jak i obrazem. Dzięki mojemu przedsięwzięciu można doświadczyć zjawiska metafizycznego, nie wchodząc fizycznie na nie. Można wersami z nich zejść. Mam nadzieję, że ten wiersz uświadomi czytelnikom nie tylko, w jakim miejscu znaleźli się, ale również, w jaki zostali bezpośrednio wpisani wymiar i rzeczywistość jej bohaterowie.