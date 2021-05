Zielona Góra. Akcja - Reintegracja. Lotnik świętował powrót uczniów do szkoły!

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/32]

Akcja - Reintegracja. Lotnik świętował powrót uczniów do szkoły!

Powrót do szkoły po dłuższej przerwie związanej z pandemią może być dla młodych ludzi bardzo trudny. Z tego powodu w IV LO w Zielonej Górze, w poniedziałek, 31 maja, przeprowadzono tzw. Akcję - Reintegrację. Popularny "Lotnik" świętował powrót swoich wychowanków!



- Dzisiaj nasi uczniowie nie mają normalnych lekcji. Zamiast tego spędzają wspólnie czas na grach i zabawach, wygrzewają się w słońcu na leżakach i trawie, zżywają się na nowo ze sobą oraz szkołą - tłumaczy Agnieszka Makarska, dyrektorka placówki. I dodaje, że do szkoły przyjechał również zaprzyjaźniony foodtruck, tak aby nikt nie wyszedł głodny ani spragniony.



- Mogłoby się wydawać, że powrót do lekcji na żywo nie powinien być trudny. Jak jednak wskazują specjaliści, może się to wiązać ze strachem oraz nadmiernym stresem. W "Lotniku" chcemy maksymalnie ułatwić ten proces naszym uczniom, chcemy, aby ufali swojej szkole. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj spędzić czas wspólnie, nie koncentrując się na nauce. Myślę, że to była słuszna decyzja, szczególnie że pogoda tak fajnie nam dopisała - przekonuje Makarska. Obecnie do IV LO w Zielonej Górze uczęszcza 784 uczniów.



Wideo: Zielona Góra. Kocia kawiarnia otwiera się po raz trzeci!