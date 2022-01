Zielona Góra. Ale hit! „Gusła” Mickiewicza to kolejny prezent na urodziny Lubuskiego Teatru

Lubuski Teatr myśli już o kolejnych klasykach

Premiera „Guseł” Adama Mickiewicza odbędzie się w sobotę, 15 stycznia, o godzinie 19.00. Ale to jeszcze nie koniec. Jak zdradza dyrektor Czechowski – kolejną odsłoną będzie sfilmowanie „Guseł” w plenerze. Najprawdopodobniej stanie się to za sprawą Macieja Michalika, który ujmie ducha tej sztuki na płaszczyźnie filmowej, zdjęcia odbędą się w lesie, nad wodą. Z jubileuszem 70-lecia teatru wiązać się będą kolejne przedstawienia. Był już „Kordian” Juliusza Słowackiego, a przed nami m.in. „Irydion” Zygmunta Krasińskiego, „Mąż i żona” Aleksandra Fredry, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Hamlet” Williama Szekspira, „Idiota” Fiodora Dostojewskiego, „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa. - Te pozycje nigdy się nie starzeją, warto je przypominać – podkreślają aktorzy Lubuskiego Teatru.

Lubuski teatr - Gusła Mickiewicza

Wracając jednak do sobotniej premiery „Guseł” Mickiewicza, to jak podkreśla Robert Czechowski, realizacja w takiej formie byłaby niemożliwa, gdyby nie projekt Przestrzenie Sztuki. - Duchy podpowiedziały mi, żeby zaprosić Grzegorza Brala wraz z przyjaciółmi – mówi dyrektor. - I tak zaprosiłem mistrza świata tego typu projektów, twórcę Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Nikt lepiej nie czuje takich klimatów, jak te w „Gusłach”. Grzegorz Bral przyznaje, że widz na wsi jest inny niż ten w mieście. Wchodzi spontanicznie w interakcje. Jak jedna z pań w Podmoklach Wielkich, kiedy podeszła do aktorów i powiedziała: - Tak właśnie było. - Ja kocham takiego widza – podkreśla reżyser. I dodaje, że w Zielonej Górze spotkał wielu fantastycznych ludzi, z którymi współpraca była wielką przyjemnością. Dzięki muzyce czy strojom udało się stworzyć magiczny spektakl.

Gusła to sztuka obrzędowa

„Gusła: to sztuka obrzędowo – muzyczna. Do mówienia i śpiewania. Stąd refreny. To także sztuka polityczna, opowiadająca niejako o utracie przez Polskę niepodległości i tęsknocie za własnym krajem. Opowiadająca o najważniejszych dla człowieka wartościach.

- Ciężko zbudować dramat liturgiczny na scenie. To pachnie udawaniem. Starałem się robić bardziej teatr nawiązujący do obrzędowości a nie ją imitować – podkreśla reżyser.

W pełni muzyczny spektakl (genialna oprawa muzyczna Daniela Grupy) z niebywałymi kostiumami Adama Łuckiego ściska za gardło i pomaga pojąć głęboki sens słów Mickiewicza.

