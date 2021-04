Zielona Góra. Ale urodziny! Już 20 lat w środku budynku rośnie drzewo. Zobacz film i zdjęcia

Kiedy okazało się, że drzewo nie wypuszcza liści, właściciele myśleli, że uschło. Na szczęście tak się nie stało. Po prostu drzewo to wypuszcza liście dopiero 15 maja. A nazywa się ono ajlant gruczołowaty (inaczej bożodrzew gruczołowaty). Pochodzi z Chin. W Europie pojawiło się w XVIII wieku. Dorodne drzewa osiągają w Polsce nawet do 30 metrów wysokości. Mają duże liście (do 80 cm długości).

Jak się chce, to można umieścić drzewo w środku budynku

- Można? Można, jak się chce! I to udowodniono już 20 lat temu. Nie trzeba od razu wycinać wszystkich drzew, jak się chce postawić jakiś obiekt. Nie tylko ratujemy przyrodę, ale zyskuje coś oryginalnego, niepowtarzalnego, coś, co będzie przyciągać do nas ludzi - mówi Maria Nowacka z Zielonej Góry, która chwali też pomysł z zielonymi ścianami na Uniwersytecie Zielonogórskim i na przystankach MZK. Jej zdaniem, takich miejsc powinno być dużo więcej, by Zielona Góra była naprawdę zielona. Na starych zdjęciach widać, jakie mieliśmy zielone place, ulice i z czasem zamieniliśmy wszystko w beton.