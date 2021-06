Zielona Góra. Charytatywny korowód dla nauczycielki Lotnika, która walczy o zdrowie!

Pani Monika jest obecnie po dwóch operacjach, walczy ze złośliwym nowotworem z przerzutami. Aby proces leczenia był skuteczniejszy potrzebny jest nierefundowany lek Kadcyla, który niestety jest bardzo kosztowny. Absolwenci IV LO w Zielonej Górze wpadli więc na pomysł, aby zorganizować charytatywny korowód, który nagłośni zbiórkę internetową, założoną, aby zebrać odpowiednie fundusze na zakup medykamentów.

Na miejscu spotkaliśmy Agnieszkę Prętki, uczennicę Lotnika. - Pani Monika jest supernauczycielką. Przyszyliśmy tutaj, aby zachęcić ludzi do wspierania tej akcji. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego w Zielonej Górze, więc myślę, że może się spodobać mieszkańcom - twierdzi nasza rozmówczyni. I dodaje, że z powodu korowodu mobilizacja w szkole była bardzo duża.

- Pani Monika to ważna osoba w moim życiu. To moja nauczycielka matematyki i zawsze była dla mnie dużym wsparciem - przekonuje z kolei Weronika Kęsy. - Mam nadzieję, że od września wróci do nas do szkoły - dodaje.