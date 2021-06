Zielona Góra. Coraz mniej czasu. Mała Ania Orłowska potrzebuje naszej pomocy! Do drogiego leku brakuje jeszcze 1,3 mln zł

Stan zdrowia Ani z Zielonego Wzgórza się pogarsza...

Ania walczyła z postępującą infekcją, krztusiła się zalegającym katarem. Kiedy saturacja zaczęła spadać, a tętno dochodziło do 170, doszło do tachykardii, rodzice szybko wezwali pogotowie. Ania została podłączona do tlenu i zabrana do szpitala. To było 3 czerwca.

W niedzielę, 6 czerwca, jej stan był podobny. Dzień upłynął rodzicom na usuwaniu wydzieliny z gardła. Inhalacja, ssak, skakanie na piłce plus drenaż. I tak od rana. Noc też nie była spokojna z uwagi na duże skoki saturacji.