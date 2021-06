Zielona Góra. Czy na skrzyżowaniu ulic Kożuchowskiej i Botanicznej powstanie rondo? Ruch jest tam coraz większy, a będzie jeszcze większy

Na skrzyżowaniu ulic Kożuchowskiej i Botanicznej powstanie rondo lub lewoskręty

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk tłumaczył: - To zadanie było od początku planowane do realizacji wspólnie z inwestorem, który buduje tutaj sklep meblowy. Inwestor przekaże nam część pieniędzy na to zadanie, poza tym udostępni nieodpłatnie teren i zleci badanie ruchu oraz przedstawi koncepcję, I dopiero wówczas podejmiemy decyzję, czy to będzie skrzyżowanie typu rondo, czy zostaną tam wybudowane dwa lewoskręty.