Zielona Góra. Czysta Góra, czyli mieszkańcy sprzątali Park Poetów, w planach kolejne miejsca. Dołącz i Ty do akcji zielonogórzan

Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. W sobotę, 22 maja, spotkali się w Parku Poetów, by posprzątać to miejsce. Zapowiadają, że to dopiero początek akcji "Czysta Góra". Następnym razem posprzątają Wzgórza Piastowskie i kolejne zielone płuca miasta.

Zielonogórzanie mają to szczęście, że niezależnie, gdzie mieszkają, tuż pod nosem mają park lub las. Stąd też ochoczo wyruszają na kijki, rowery, spacery. Zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa zielone miejsca rekreacyjne są tłumnie odwiedzane. Co też oznacza... zaśmiecane.

Czysta Góra oddolna inicjatywa mieszkańców Mieszkańcy mówią: dość zaśmiecaniu parku i lasów. Stąd sobotnia akcja sprzątania Parku Poetów. To pierwsze miejsce z wielu, które zaplanował do uporządkowania ruch obywatelski Czysta Góra.

Inicjator akcji - Radosław Michalczak - podkreśla, że wszyscy ochoczo korzystamy z zielonego otoczenia, ale wielu z nas także nie potrafi się odpowiednio zachować, pozostawiając w parkach i lasach butelki, kartony, pudełka i wiele innych rzeczy. Nie oglądajmy się tylko na służby porządkowe, które mają pełne ręce roboty. Każdy z nas może też dołożyć swoją cegiełkę, by nasze tereny rekreacyjne były czyste i piękne.

W sobotę, 22 maja, mieszkańcy w ramach akcji Czysta Góra, posprzątali Park Poetów Leszek Kalinowski Czysta Góra zaczyna akcję od wschodniej części miasta, potem będzie sprzątanie zachodniej części Jak dodaje Radosław Michalczak, sobotnia akcja sprzątania Parku Poetów to początek zaplanowanych działań.

- Teraz skupiliśmy się na wschodniej części miasta, następnym miejscem będzie zielony rejon części zachodniej, myślimy o Wzgórzach Piastowskich - mówi zielonogórzanin. - Chcemy akcje sprzątanie organizować w sukcesywnie w soboty, bo zanieczyszczonych miejsc nie brakuje.

Radosław Michalczak przyznaje, że do Parku Poetów ma sentyment, często tu biega, stąd też wybór tego miejsca jako pierwszego do uporządkowania.

Brawo dla inicjatorów! Niech miasto będzie czyste Mimo niesprzyjającej pogody na pętli przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze zebrała się w sobotę grupa mieszkańców, której zależy by Zielona Góra była Czysta. O worki i rękawiczki zadbał Zakład Gospodarki Komunalnej, który też zabierze worki pełne butelek i różnych odpadów.

Mieszkańcy podkreślali, że to bardzo dobrze, iż ktoś rzucił hasło i zorganizował akcję. Mają nadzieję, że kolejne wydarzenia zgromadzą jeszcze więcej osób, a parki i lasy staną się czyste.

Spotkajmy się tu na charytatywnym treningu "Zabiegani dla Ani". Już w sobotę, 29 maja Karolina Michalczak ze Stowarzyszenia Zielona Góro zacznij biegać - podkreśla, że cieszy ją to, że zielonogórzanie podczas pandemii bardzo docenili zielone miejsca w mieście. Ale smuci ją to, że pozostawiają tyle śmieci. Nawet wrak samochodu tu leżał przez wiele miesięcy...

- To sprzątanie ma też na celu, żeby przygotować trasę dla biegaczy i uczestników pikniku sportowego "Zabiegani dla Ani" , który planujemy w sobotę, 29 maja br. w godzinach 10.00 - 14.00. Wydarzenie odbędzie się na terenie IV LO Lotnik, a sam trening otwarty zaplanowaliśmy na trzy dni, od 29 - 31 maja (wtedy oznaczona zostanie trasa). Zawodnicy, którzy się zapiszą, uiszczą opłatę minimum 20 z i pokonają trasę w dowolnym dla siebie czasie, mogą otrzymać numer startowy i okolicznościowy medal. Mamy przygotowane 150 miejsc. Zapisywać się można na naszym fanpage'u.

