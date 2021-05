Zielona Góra. Darmowe książki, wózek, lodówka. Wkrótce mieszkańcy będą mogli skorzystać ze "Szperowiska"

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Darmowe książki, wózek, lodówka. Wkrótce będziemy mogli skorzystać ze "Szperowiska"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze przygotowuje się, aby ruszyć, ze swoją nową inicjatywą tzw. Szperowiskiem. Jest to punkt typu oddam-wymienię, skąd mieszkańcy za darmo będą mogli wziąć przedmioty, które wciąż nadają się do użytku i zabrać je do domu. Szperowisko znajduje się tuż przy nowo otwartym PSZOK na zielonogórskim wysypisku przy ul. Wrocławskiej 73.



Według zapowiedzi punkt zostanie już wkrótce otwarty, na razie jeszcze gromadzone są wszystkie przedmioty, część z nich przechodzi też drobne naprawy. Już teraz wiadomo jednak, że nie brakuje książek, znajdziemy tu też lodówkę, lampy, wózek czy nawet narty. Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii, aby zobaczyć wszystkie obecne "skarby"!



Projekt Szperowiska został zrealizowany przy pomocy dofinansowania z Unii Europejskiej.



