Zielona Góra. Deptak z kwiatami. Czy taki wystrój salonu miasta nam odpowiada?

Kwiaty i rośliny ozdobne nadają miastom pięknego wyglądu, niepowtarzalnej atmosfery. Jak wygląda nasz zielonogórski deptak i centrum? Oceńmy sami.

Wiosną najpierw na naszych rabatach pojawiły się przebiśniegi i krokusy. To one zwiastowały nam wiosnę i nadzieję na lepszy czas. Potem w gazonach i stelażach m.in. w kształcie motyli posadzono kolorowe bratki. Lato to czas pelargonii i begonii. Ale nie tylko.

Podobają się nam kompozycje kwiatowe - Gdziekolwiek jestem, zwracam uwagę na rośliny i kwiaty. Ostatnio byłam w Międzyzdrojach (wakacyjnym pociągiem z Zielonej Góry tam i z powrotem). Zachwycałam się pięknymi kompozycjami kwiatowymi na nadmorskim deptaku - opowiada Wanda Gula. - Trochę mi brakuje w mieście takich kwiatowych wież. Dwie stoją na placu Bohaterów, poza tym na Kupieckiej i Żeromskiego. Przydałoby się więcej...

Renata Tuliszka mówi, że na plus są pelargonie na lampach na deptaku i wzdłuż ulicy Bohaterów Westerplatte. I co ważne, że na całej ulicy! Podoba mi się zielona ściana przy przystanku MZK, posadzone kwiaty przy wiacie i drzewa. Minusem jest uschnięty w tym miejscu krzew w donicy.

Jolanta Różycka uważa, że rośliny, które rosły kiedyś w gazonach wylewały się wprost z nich.

- Nie wiem, jak fachowo się one nazywają, ale mają duże, jasno zielone liście. Wyglądały zjawiskowo. Teraz sa w niektórych koszach na lampach. Rosną razem z pelargoniami. Szkoda, że nie ma ich w gazonach, bo te wyglądają skromnie - podkreśla pani Jola.

Kwiaty na deptaku i w centrum Zielonej Góry - lipiec 2021 rok. Leszek Kalinowski Restauracje też mają swoje pomysły Krystyna Halicka chwali niektóre restauracje i kawiarnie, które zadbały o ogródki gastronomiczne. Z kwiatami wyglądają estetycznie i zachęcają do zajęcia w nich miejscach.

- Pomysł z rowerami jako kwietnikami przy jednej z restauracji też rewelacyjny - dodaje pani Krystyna.

Pytani przez nas mieszkańcy zwracali uwagę, że tych kwiatów powinno być jeszcze więcej.

- No wiadomo, po covidzie pieniędzy wszystkim brakuje. Ale może w przyszłym roku uda się w budżecie miasta zapisać więcej funduszy i zieleń i kwiaty. Byłoby fajnie - to głos Zbigniewa Smólińskiego.

Dodajmy, że tylko w zeszłym roku Zakład Gospodarki Komunalnej posadził w mieście 1.935 kwiatów, 50 tysięcy bylin kwiatowych oraz 1000 bylin.

Zobacz wideo: deptak wiosną