Zielona Góra. Dramat! Szczeniaki umierały z głodu, bo pilnowały ciała matki... Pilnie potrzebny jest dom tymczasowy dla piesków!

W niedzielę 2 maja na OTOZ Animals - Schronisko Zielona Góra pojawił się poruszający wpis... Wolontariusze poszukują tymczasowych domów dla ośmiu szczeniąt, które spotkał okropny los...



Do OTOZ Animals trafiła informacja, że na jednej z posesji, w budzie, przebywa ośmioro szczeniąt, czuwających przy ciele swojej matki... Pieski potrzebują natychmiastowej pomocy! Wolontariusze chcą, by trafiły one do domów tymczasowych. Dodatkowo potrzebne są pieniądze: na badania, odrobaczanie, szczepienia i podkłady.



A co z właścicielem piesków? Wolontariusze w tej kwestii napisali jedynie "Szkoda słów". Jeśli możesz pomóc - pomóż! Te pieski wystarczająco już się wycierpiały...



