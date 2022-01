Zielona Góra. Ekoenergetyka z nowym inwestorem planuje ekspansję na światowe rynki

- Postanowiliśmy połączyć siły z Enterprise Investors, aby skorzystać z ich doświadczeń we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczych firm na etapie szybkiego wzrostu, w którym dziś znalazła się Ekoenergetyka - komentuje Bartosz Kubik, współzałożyciel Ekoenergetyki.

Dynamiczny rozwój pojazdów elektrycznych

Ekoenergetyka jest polską spółką technologiczną, dostarczającą unikatowych rozwiązań na rynek globalny. Główny obszar działalności spółki to projektowanie i produkcja infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno transportu publicznego, zawodowego jak i użytkowników indywidualnych. Wraz z rozwojem nowych technologii, uregulowań prawnych wspierających ekologiczny transport, jak i zmianą preferencji klientów, którzy dokonują bardziej świadomych i proekologicznych wyborów – sektor pojazdów elektrycznych przeżywa dynamiczny rozwój. Utrzymanie tej tendencji wymaga zapewnienia stabilnej, powszechnie dostępnej, a przede wszystkim zaawansowanej technologicznie infrastruktury ładowania, zdolnej zaspokoić dzisiejsze, jak i przyszłe oczekiwania rynku. Ekoenergetyka jest jednym z niewielu graczy na świecie oferujących tego typu rozwiązania.

Ekoenergetyka liderem w swoje branży

Założona w 2009 r. przez Bartosza Kubika i Macieja Wojeńskiego Ekoenergetyka jest pokłosiem akademickiego projektu badawczego. Dziś spółka jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań w obszarze infrastruktury ładowania o globalnym potencjale. Jej produkty i usługi zostały wdrożone w największych europejskich miastach m.in. w Barcelonie, Berlinie, Hamburgu, Monachium, Paryżu czy Warszawie. Dzięki stale rozwijanym możliwościom badawczo-rozwojowym, potężnemu zapleczu laboratoryjnemu oraz wyposażeniu w najwyższej klasy sprzęt i urządzenia do produkcji, Ekoenergetyka jest liderem technologicznym branży i z powodzeniem konkuruje na rynku międzynarodowym. Dostarczane przez spółkę rozwiązania są tworzone na miejscu – od prac badawczo-rozwojowych przez projektowanie i produkcję, po sprzedaż i marketing. Ekoenergetyka oferuje również szeroki pakiet usług serwisowych oraz posprzedażowych, takich jak aktywny całodobowy monitoring stacji ładowania oraz zdalne wsparcie oferowane klientom w językach: polskim, angielskim czy niemieckim. Ekoenergetyka jest zarządzana przez młody zespół menadżerów, który ma jasną wizję rozwoju i odpowiednią wiedzę, by zrealizować niezwykle ambitny plan ekspansji.

Dynamiczny rozwój sektora elektromobilności

-Mocno wierzymy w dynamiczny rozwój sektora elektromobilności i jesteśmy pod dużym wrażeniem innowacyjności, zaawansowania technologicznego Ekoenergetyki oraz sposobu, w jaki spółka komercjalizuje tworzone rozwiązania – powiedział Sebastian Król, partner w EI odpowiedzialny za transakcję. - Unikalne doświadczenie, elastyczność oraz wysoka jakość produktów oferowanych przez spółkę jest doceniana przez najbardziej wymagających odbiorców w kraju i za granicą. Rozwiązania Ekoenergetyki zostały wybrane i zaimplementowane przez największych operatorów transportu publicznego w Polsce i Europie, a także wiodące sieci ładowania i dystrybucji paliw. To wszystko sprawia, że spółka ma realny wpływ na rozwój tego młodego i niezwykle szybko rosnącego rynku. Jest to przewaga, którą planujemy wykorzystać, by umocnić ją na pozycji

lidera – dodał.