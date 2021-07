Zielona Góra. Europejskie Centrum Elektromobilności to też nowe miejsca pracy i wiele innych, pozytywnych rzeczy

Elektromobilność to wielka szansa dla polskiej gospodarki

Elektromobilność to megatrend, od którego nie uciekniemy. By wygrać, trzeba robić krok do przodu. I działać wielotorowo. Tak jak firma… , która musi stać na kilku nogach. Dla bezpieczeństwa. Produkcja napędów, technologie wodorowe, farmy fotowoltaiczne…

- Elektromobilność to wielka szansa dla polskiej gospodarki, chcemy ją w pełni wykorzystać w naszym regionie, tworząc Europejskie Centrum Elektromobilności. Nasi partnerzy reprezentujący samorząd, biznes oraz sektor nauki również doskonale rozumieją, że ta szansa się nie powtórzy. Poprzez działania Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności już teraz dbamy o międzynarodowe partnerstwa, aby ECE dawało pewny start dla przyszłych firm i start-upów. – mówi Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.