Zielona Góra. Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa? Ta książka wam w tym pomoże! A także Ani z Zielonego Wzgórza

Dziecku możesz powtarzać po sto razy. Ta książka pozwoli mu poczuć, co się stanie, gdy nie posłucha. Warto ją poczytać przed wakacjami. „Ciocia Mati i tajemniczy Mnich” to druga, po „Zielonogórskiej Bajce Powitajce” personalizowana książka dla dzieci Joanny Turakiewicz-Pietras i swego rodzaju jej kontynuacja. „Ciocia Mati” prowadzi tropem zagadki również przez Lubuskie, a przy okazji uczy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych. Tu również można wpisać imię dziecka.

– Pomysł dojrzewał we mnie od jakiegoś czasu. Zauważyłam, że o bezpieczeństwie dzieciom mówi się w tonie informacji, zakazów i nakazów. A to najsłabsza forma przekazu. Tak naprawdę dociera do nas to, co budzi emocje. Dlatego mojemu książkowemu dziecku pozwalam ich doznać, gdy zagubi się w tłumie, porwie je prąd morski, czy doganiają je przestępcy, których istnienie zataił przed swoimi opiekunami. – tłumaczy zielonogórzanka.

Kody QR dadzą więcej Są więc emocje, jest wiedza przemycona w przygodowej fabule, która prowadzi znad Bałtyku w Karkonosze, zatrzymując się w Międzyrzeczu i Łagowie, ale też kody QR na stronach książki. Do czego służą?

– Zamieścimy tutaj dodatkowe treści opracowane wspólnie z fachowcami. Filmy, quizy, poradniki. Chcę mieć pewność, że przekazuję wiedzę rzetelną i kompletną. Przy książce np. bardzo pomogła mi stała współpraca z psychoterapeutką Edytą Rudzką – Kuźmińską. Starałyśmy się pomóc naszemu dziecku, jak prawdziwemu – podkreśla autorka.

Wartość i potencjał dostrzegła też psycholożka dziecięca i psychoterapeutka behawioralno-poznawcza Marta Marzec Gierczuk:

– Książka świetnie się czyta, a przy tym w konkretny sposób mówi o tym co ważne. Sama dowiedziałam się z niej np. o prądzie wstecznym, który i mnie kiedyś porwał, choć nie wiedziałam czym jest. – entuzjastycznie opowiada psycholożka – Mam już w tej książce nawet ulubione zdanie o tym, że to głosu intuicji należy słuchać. O tym też powinni pamiętać rodzice. W mojej pracy ważne jest dawanie odpowiednich narzędzi. Ta książka z kodami to też narzędzie.

„Ciocia Mati i tajemniczy Mnich” to druga, po „Zielonogórskiej Bajce Powitajce” personalizowana książka dla dzieci Joanny Turakiewicz-Pietras. Jacek Katos Akcja rozrasta się w sieci - Te treści chcemy udostępniać szeroko w ramach akcji społecznej „Świadomy rodzic = bezpieczne dziecko”, którą wydawnictwo Novelka zainicjowało we współpracy z Centrum BHP i PPOŻ. Sela. – opowiada Joanna – Katarzyna Świtalska, prezeska Seli.

- Uważa, że bezpieczeństwo to określony sposób myślenia, a ja z pracy z psychoterapeutami wiem, że takiego „sposobu myślenia” można nauczyć zarówno siebie, jak i dzieci. – podsumowuje autorka książki.

– Dokładnie. Bliskie jest mi hasło, że bezpieczeństwo zaczyna się w tobie – potwierdza Świtalska – Asia napisała książkę, która przemawia do wyobraźni, daje konkretne wskazówki, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, a dodatkowo jest ciekawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To dobry punkt wyjścia.

– A pracujemy nad tym, żeby skutecznych narzędzi stworzyć jeszcze więcej. Dziewczyny do współpracy zapraszają specjalistów z różnych dziedzin. Będzie się działo. – cieszy się Marta Marzec-Gierczuk.

„Ciocia Mati i tajemniczy Mnich” to druga, po „Zielonogórskiej Bajce Powitajce” personalizowana książka dla dzieci Joanny Turakiewicz-Pietras. Jacek Katos Pomoc dla Ani z Zielonego Wzgórza Pierwszym poligonem jest fejsbukowa grupa Zielona Góra – Miasto dzieci!, której założycielka, Joanna Mokwińska jest osobiście zaangażowana w szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa, szczególnie dzieci. Już niebawem pojawi się tu ankieta z propozycjami tematów spotkań online, poradników i ściąg. Własne propozycje można też zgłaszać na adres [email protected]

Co jeszcze może zdziałać książka? Ta wspiera Anię Orłowską. Z każdego sprzedanego egzemplarza 12% zysku Novelka wpłaca na konto zbiórki. Uzbierało się już ponad 700 zł, a każde kolejne zamówienie, to dodatkowe wpłaty. – Warto o tym pomyśleć w ostatnim tygodniu kupowania upominków na zakończenie roku szkolnego. – mówi autorka – że kupując lokalne wydawnictwo, można też zrobić coś dobrego. A ta zbiórka musi się skończyć i to jak najszybciej. Ania i jej rodzina zasługują na poczucie bezpieczeństwa.

W Zielonej Górze książkę można kupić obecnie m,in. w sklepie dziecięcym TOBI, który już w ten weekend organizuje kolejną edycję „Bezpiecznych dni” i gdzie spotkamy autorkę książki.

– Zgłosiła się do mnie też właścicielka salonu fryzjerskiego VENUS naprzeciw Planetarium. Kupiła karton, żeby oferować je klientkom i w ten sposób zbierać na Anię. Z każdego egzemplarza w cenie detalicznej 25 zł – 6 zł przekażemy na zbiórkę. Cena dla szkół i przedszkoli jest niższa – mówi autorka.