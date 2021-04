Zielona Góra. Kierownictwo zielonogórskiej komendy do odwołania? Toczy się postępowanie dyscyplinarne

Wszczęte postępowanie dyscyplinarne

Jarosław Tchorowski został komendantem komendy miejskiej w Zielonej Górze w maju 2018 roku. Wcześniej przez wiele lat związany był z drogówką, ale pracował też w pionie prewencji, nadzorował zabezpieczenia dużych sportowych imprez, nie tylko pod kątem ruchu drogowego.

W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiły się jednak doniesienia, że komendant oraz jego zastępcy mogą zostać odwołani. Miałoby mieć to związek z rzekomym przyjęciem szczepionki przeciwko koronawirusowi we wcześniejszym terminie przy wykorzystaniu prywatnych koneksji. Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do lubuskiej policji.

- Potwierdzam jedynie, że komendant wojewódzki wszczął wobec komendanta i jednego zastępcy postępowanie dyscyplinarne, a wobec drugiego zastępcy postępowanie wyjaśniające - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. Ale jednocześnie zaznacza, że na razie ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych nie może zdradzić przedmiotu całej sprawy. - Po zakończeniu postępowania poinformujemy media o jego rezultatach - dodaje Maludy.