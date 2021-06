Zielona Góra. Kolejny mural na 20-lecie UZ odsłonięty. Potrzebny był do tego dźwig

Viktoria Sepska: Mural z okazji 20-lecia UZ jest w barwach uczelni

- Przeczytałam na stronach Uniwersytetu Zielonogórskiego informację o konkursie i postanowiłam wziąć w nim udział, żeby się sprawdzić. Wiedziałam, że praca - jeśli wygra - zostanie zrealizowana. Nie wiedziałam, na jakiej powierzchni, dlatego chciałam, żeby była prosta - opowiada Viktoria Sepska. - Pierwotnie miała być w czarno-białych barwach. Z czasem zmieniłam kolor na niebieski, bo to kolor uczelni. A biel zastąpiła oryginalna barwa ściany akademika.

Zdaniem prof. Mrówczyńskiej nagrodzona praca była wyrazista, komisja konkursowa nie miała wątpliwości, że spełnia wszystkie wymogi i odnosi się do jubileuszu 20-lecia uczelni i że można przenieść te wizje do ściany budynków...

Prof. Paulina Komorowska-Birger, przewodnicząca komisji konkursowej, cieszy się, że nagrodzona została studentka kierunku sztuki wizualne i życzy jej dalszych sukcesów.