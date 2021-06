Zielona Góra. Kontrowersje dotyczące strefy dla dzieci przy ratuszu. Co sądzą o niej zielonogórzanie?

Kontynuacja akcji "Miasto dla gastro"

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk wyjaśnia, dlaczego miasto zakryło szybę strefą zabaw dla dzieci. - To kontynuacja akcji „Miasto dla Gastro”. Cały pomysł polega na tym, że rodzice z dziećmi mogą odwiedzać lokale i ogródki na starówce i w bonusie przy zamówieniu za darmo dostają żetony do zabawek ustawionych w strefie. Dzięki temu chcemy pomóc naszej gastronomii w przyciągnięciu klientów na deptak - tłumaczy Kaliszuk. I dodaje, że jednocześnie w prosty sposób rozwiązuje to problem "straszenia" przechodniów, bowiem instalacja od dłuższego czasu była zdewastowana.