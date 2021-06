Zielona Góra. Kratki zbyt mocno wrzynają się w drzewa na deptaku? „Szkoda byłoby je stracić”

- Gdy zdjęto nawierzchnię na placu Powstańców Wielkopolskich, wnioskowaliśmy o powiększenie tamtejszych krat – twierdzi dr Sebastian Pilichowski z Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. - Niestety, decyzja była odmowna, a była to świetna okazja po dekadach, aby na lata do przodu dać więcej powietrza i wody drzewom. Nie wspomnę już o podcinaniu korzeni, czy stosowanie cementu w strefie wokół pnia.

- Drzewa rosnące w obrębie ratusza, opasane są u podstaw metalowymi kratami, które w większości przypadków wrzynają się w ich pnie. Szkoda byłoby je stracić i przez to dopełnić opłakanego obrazu dzisiejszej starówki. Dlatego zwróciłem się do prezydenta z pytaniem o możliwość zwiększenia ich obwodu, w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji – tłumaczy Legutowski. Radny przyznaje przy tym, że nie jest pierwszą uwagę, która zwróciła uwagę, już wcześniej z podobnymi uwagami wychodzili członkowie Ruchu Miejskiego.

W głosy mieszkańców wsłuchał się radny Dariusz Legutowski z Koalicji Obywatelskiej, który złożył do urzędu oficjalną interpelację w tej sprawie.

Drzewa zbada Zakład Gospodarki Komunalnej

Wygląda jednak na to, że tym razem urząd miasta wsłuchał się w uwagi mieszkańców. – Przekażę sprawę do Zakładu Gospodarki Komunalnej, aby na podstawie opinii ogrodnika miejskiego usunięto opaski metalowe, które nie spełniają już swoich właściwości – zapowiada wiceprezydent Dariusz Lesicki. – Ponadto przekażę sugestię, aby dokonano wymiany gruntu wokół drzew, wraz z posadzeniem roślin, co będzie miało dobry wpływ na ich kondycję.