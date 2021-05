Zielona Góra. Labirynt, schody poezji i galeria przechodnia, czyli niespodzianki przed Norwidem. Odkrywamy tę tajemnicę

Na zewnętrznej ścianie budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze, od strony alei Wojska Polskiego powstała trzecia po „Galerii Przechodnia” i "Poetyckich Schodach" instalacja poetycka „Labirynt Żeglenia". Co to takiego?

"Labirynt Żeglenia" to wydrukowana na specjalnie do tego przygotowanej metalowej tablicy dibond o wymiarach 2 X 1,5 metra, w kolorystyce biało-czarnej, prezentująca wiersz wizualny. Ukazuje on wędrówkę liter, układających się w formę labiryntu. Autorem tych projektów jest Grzegorz Żegleń – poeta, nauczyciel, dziennikarz, który w ten sposób promuje poezję w mieście w ramach koncepcji „Słowa w obrazie miasta.”

Możemy spojrzeć na poezję z innej strony

Dzięki tym artystycznym projektom, jak twierdzi autor, możliwe stało się zmaterializowanie tego, co metafizyczne. Słowa otrzymały kręgosłup, stały się ciałem poezji. Prezentowane wiersze mają na celu przyciągać, zaczepiać przechodnia i zapraszać go do dialogu – interpretowania słowa zamienionego w obraz - spojrzenia na poezję z innej strony.

To także dowód na to, że poezję można czytać zawsze i wszędzie.