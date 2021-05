Zielona Góra ma jezioro? Oczywiście, to magiczne miejsce. Jedni chcą tutaj zmian, inni przeciwnie. Uważają, że Glinianka jest okej

Grażyna Kamińska – Wolak odkryła to miejsce dopiero niedawno, bo rzadko zagląda w te rejony Zielonej Góry. - Przyznam, że jestem zachwycona. Nie chciałabym, by wiele się tu zmieniło. Ale na pewno uatrakcyjniłby to miejsce drewniany pomost z ławeczkami, oświetlony oryginalnymi lampami – podkreśla.

- Uważam, że to miejsce jest magiczne. Ma moc i jego walorem jest to, że jest takie dzikie. Nie chcę tu żadnych zmian, bo zrobi się z tego zwykły park – uważa Stefan Nowak.

- Różne były pomysły na to miejsce. Nawet chciano tu domki na skraju lasu budować. Widok z okien mieliby mieszkańcy wspaniały. Dobrze, że odstąpiono od tego – przypomina sobie Zenon Wilk. – Teren nie należy w całości do miasta, więc jest to pewna przeszkoda, by zainwestować tu tak mocno jak na Wagmostawie czy w Dolinie Gęśnika. Ale mam nadzieję, że i na to miejsce przyjdzie pora.