Zielona Góra. Miasto przejmie halę z toksycznymi odpadami w Przylepie? Radni wydali na to zgodę

O feralnej hali zlokalizowanej na terenie byłych zakładów mięsnych w Przylepie pisaliśmy już wielokrotnie. W zaplombowanym magazynie znajdować się może nawet do 5 tys. metrów sześciennych pojemników z odpadami , których skład nie jest do końca znany. Miasto próbowało pozbyć się problemu już wcześniej zapisując w budżecie 10 mln zł na utylizację odpadów, ale w kolejnych przetargach firmy życzyły sobie za usługę najpierw 18 mln zł, później 20, a dziś mówi się o tym, że niektóre propozycję sięgają nawet 30 mln zł.

„Nie przedstawiono nam mapy drogowej”

Na ostatniej sesji rady, 29 czerwca, radni zgodzili się jednak na to, żeby miasto przejęło halę z odpadami. Członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się jednak od głosu. Dlaczego? - Prezydent zaproponował przejęcie hali a przecież to jest czyjaś prywatna własność. Należy pociągnąć do odpowiedzialności firmę, która przywiozła odpady – twierdzi radny Marcin Pabierowski z KO.