Zielona Góra. Mieszkańcy skarżą na boisku do koszykówki. „Kibolskie śpiewy i trzask szklanych butelek”

Mieszkańcom przeszkadzają nocne hałasy

- Problem pojawił się jakiś rok temu, gdy przy ul. Złotej wybudowano plac do gry w koszykówkę – twierdzi pan Sławomir, mieszkaniec. - Okoliczna młodzież bardzo szybko zaadoptowała sobie rzeczowy plac do wieczorno-nocnych schadzek. Sprzyja temu fakt, iż to miejsce leży na uboczu. Na placu znajduje się również zadaszona altana, dzięki której deszczowa pogoda nie bardzo przeszkadza młodym ludziom w praktykowaniu nocnych schadzek. Późne, głośnie kibolskie śpiewy i trzask szklanych butelek do północy to już norma. Za nic ma młodzież fakt, że obok są domy i mieszkają w nich ludzie, z których większość rano wstaje do pracy – tłumaczy zielonogórzanin.

Mieszkańcy zwracali hałasującym uwagę, ale wedle ich relacji nie przyniosło to żadnej pozytywnej zmiany. – Osobiście dzwoniłem również kilkukrotnie na nr alarmowy 112 – również bez efektu. Dla przykładu, ostatnio zgłosiłem hałasy o godz 22.51, patrol nie dojechał do 23.30. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że policjanci czasami są na ważniejszych interwencjach, jednak skoro problem ma charakter systematyczny uważam, że boisko przy ul. Złotej powinno częściej znaleźć się na trasie patrolu – przekonuje pan Sławomir.

Teren boiska przy ul. Złotej Maciej Dobrowolski

Interwencja zielonogórskiej policji

Jak do sprawy odnosi się zielonogórska komenda? – To prawda, otrzymywaliśmy sygnały od okolicznych mieszkańców dotyczące zakłócania ciszy nocnej na boisku do koszykówki przy ul. Złotej – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik KMP w Zielonej Górze.