Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/7]

Zielona Góra. Mieszkańcy ul. Monte Cassino mają dość! "Autodranie to zmora osiedla"

Z redakcją "GL" w ostatnich dniach skontaktował się pan Grzegorz, zielonogórzanin z ul. Monte Cassino.



- Mimo akcji Parkingi 1000 plus przy naszej ulicy nic się nie dzieje, mieszkańcy wciąż mają codzienne problemy z parkowaniem. Najgorzej jest w trakcie zajęć w Tancbudzie. To zmora mieszkańców. Rodzice przywożą dzieci i na nie czekają, siedząc w samochodach. Mieszkańcy pobliskich bloków nie mają szans na zaparkowanie - tłumaczy mężczyzna. I na dowód przesłał nam zdjęcia autodrani, którzy w tym miejscu stawiają swoje auta na skwerach i trawnikach.



Dla mieszkańców osiedla ta sytuacja stanowi spory problem. - Trzeba zawsze poczekać do zakończenie zajęć i dopiero wtedy wrócić do domu i w miarę swobodnie zaparkować. Szkoda tylko, że niektórzy kierowcy nawet się nie wysilają, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Po prostu przejeżdżają przez chodnik i parkują na trawniku - skarży się pan Grzegorz.



Wideo: Utrudnienia w ruchu na ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Co się tutaj dzieje?