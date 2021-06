Zielona Góra. Mieszkańcy, wskażcie gdzie mają powstać miejsca do karmienia i przewijania dzieci! Ruszyła akcja "Dbamy o mamy"

Dbamy o mamy, czyli miejsca do przewijania i karmienia dzieci

Skąd pomysł na takie miejsca? Nie od dziś mamy mają problem, kiedy będąc w mieście trzeba przewinąć malucha czy też go nakarmić. Co prawda w Parku Piastowskim, Kolejarza i na Kaczym Dole są ławki z przewijakami (postawiono je tam z inicjatywy radnego Pawła Wysockiego), ale to wciąż za mało.

Jak opowiada ambasadorka programu – Małgorzata Szachowicz – do siedziby Zgranej Rodziny w ratuszu zagląda coraz więcej mam z pytaniem, czy gdzieś tu w spokoju mogą nakarmić czy przebrać dziecko. Oczywiście pomagano mamom w takiej sytuacji, wskazując pomieszczenie magazynowe. ZGrana Rodzina postanowiła więc wyjść naprzeciw potrzebom mam i ich dzieci i stworzyć odpowiednie ku temu miejsce.