Zielona Góra. Mieszkańcy: - Zróbcie brakujący kawałek ścieżki rowerowej, bo tu jest niebezpiecznie. Co na to miasto?

Bez ścieżki rowerowej między Płotami i Zieloną Górą Przylepem jest tu niebezpiecznie

Po drugiej stronie torów nadal jest Zielona Góra. Po drugiej stronie torów powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Po drugiej stronie torów są Płoty - wieś, należąca już do gminy Czerwieńsk. Tu także domy wyrastają jak grzyby po deszczu.

- Gmina Czerwieńsk wybudowała piękną ścieżkę rowerową aż do granicy z Zieloną Górą. Dobrze by było, żeby po swojej stronie ścieżkę zrobiłaby Zielona Góra i trasa by się wydłużyła - mówi pan Tomasz. - Dziś rowerzyści czy piesi bezpiecznie poruszają się do granicy z miastem, potem muszą już włączyć się do ruchu na jezdni, a tam samochody jadące z dużą prędkością. To nie jest fajne...