Zielona Góra. Minizoo się powiększy, zamieszkają w nim nowi lokatorzy. Jacy?

Lada dzień ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę minizoo w ogrodzie botanicznym. Na tę inwestycję, wartą blisko 2 mln zl, czekają nie tylko najmłodsi mieszkańcy, bo pojawią się nowe zwierzęta.

Ogród botaniczny wraz z minizoo cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu. Rocznie sprzedaje się ponad 100 tysięcy biletów.

- Ale czekamy na kolejne inwestycje. Bo o nich się mówiło przecież – mówi Aldona Fabusińska z Zielonej Góry, mama Julki i Kacpra. – Dzieci będą szczęśliwe, gdy zobaczą nowe zwierzęta. Wiem, że ogród i minizoo przez niektórych dorosłych są źle odbierane. Ale najważniejsze, że dzieciom się tu podoba i jest to dla nich duża atrakcja No i też taka lekcja przyrody.

Rozbudowa minizoo już niebawem

Paweł Wysocki, radny a zarazem przedstawiciel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do opieki nad ogrodem botanicznym, przyznaje, że przetarg na rozbudowę minizoo zostanie lata dzień ogłoszony. Jest gotowy projekt z pozwoleniem na budowę. Jego przygotowanie trwało 10 miesięcy. Inwestycja będzie tak prowadzona, by wyciąć ja najmniej drzew. Radny zapewnia, że będzie ich niewiele, a pojawią się nowe nasadzenia, by zachować leśny charakter miejsca. Będzie jeszcze bardziej zielono. Powstaną trzy budynki dla nowych mieszkańców. A będą nimi małpki kapucynki, lemury, owce świniarki (dzikie owce). Będzie też pawilon edukacyjny i nowe toalety.

Wcześniej pojawił się pomysł, by w minizoo pojawiły się też świnki pekińskie, ale ze względu na zagrożenie ASF weterynarz nie wydał na to zgody. W ramach prac poprawiony zostanie też stan obecnych obiektów w minizoo.

Minizoo doczeka się rozbudowy, pojawią się nowe mieszkania, a w nich takiej zwierzęta jak małpki kapucynki, lemury, owce świniarki Jacek Katos

Dobra współpraca Zielonej Góry z Cottbus

Rozbudowa minizoo będzie możliwa dzięki pozyskanym unijnym funduszom. A te udaje się zdobyć, jak podkreśla wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, dzięki bardzo dobrej współpracy z Cottbus. Wspólnie zrealizowano już wiele projektów. Ten jest kolejnym.

Został on dofinansowany w ramach współpracy transgranicznej Interreg VA Polska Branderburgia, w którym udział bierze Zielona Góra, Cottbus, Gubin i Guben. Wartość całości opiewa na ok. 2,6 mln euro, przy czym dla naszego miasta na rozbudowę minizoo zaplanowano ok. 394 tys. euro.

- Wkład miasta wynosił będzie 15 procent – zauważa Paweł Wysocki.

Gdy uda się rozstrzygnąć przetarg, pracę będą mogły ruszyć wiosną tego roku, by je zakończyć przed nowym rokiem.

