Zielona Góra. Na Srebnej Polanie już stawiają ogrodzenie. To tutaj powstają nowe ogrody działkowe!

Zdziwisz się, gdy przeczytasz, jakie zadania zgłosili mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Zielonej Góry

Miejski Układ Słoneczny, zagospodarowania Placu Praw Kobiet, książkomat, budki lęgowe dla jaskółek to niektóre z zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Mieszkańcy zgłosili ich 68 na łączną kwotę ponad 37 mln zł, po weryfikacji zostało ich 26. To na nie będziemy głosować. Będą wykonane do końca roku...